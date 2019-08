Testspiel-Highlight in Salzburg: Der spanische Rekordmeister Real Madrid tritt in der ausverkauften Red-Bull-Arena an - verfolgen Sie das Match im SN-Liveticker!

Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt den Champions-League-Rekordsieger Real Madrid. Mehr als 30.000 Zuschauer sind in der ausverkauften Arena in Wals-Siezenheim und sorgen für die entsprechende Stimmung bei diesem Test für die Champions-League-Premiere der Bullen. Das Match im SN-Liveticker: Quelle: SN

Mehr zum Thema