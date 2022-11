Champions League live: AC Mailand - Red Bull Salzburg

Zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League trifft Red Bull Salzburg auswärts auf den italienischen Meister AC Mailand. Schaffen die Salzburger in Mailand zum zweiten Mal in Folge den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League? Verfolgen Sie das Spiel am Mittwoch ab 21 Uhr hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Red Bull Salzburg will mit Kapitän Andreas Ulmer in Mailand überraschen.