Live: Roter Stern Belgrad - Red Bull Salzburg

Geisterspiel im Belgrader "Marakana": Wer verschafft sich eine gute Ausgangsposition um den Einzug in die Champions League? Verfolgen Sie das Spiel im SN-Liveticker.

Österreichs Serienmeister nimmt den nächsten Anlauf in die Königsklasse. Bisher gab es in dieser Saison nur Pflichtspielsiege für das Team von Trainer Marco Rose. Doch mit Roter Stern Belgrad wartet im Play-off ein unangenehmer Gegner. Vor allem auf die Offensivleute Nemanja Radonjic und El Fardou Ben müssen Salzburgs Verteidiger achtgeben.

Im Tor setzt Rose auf Cican Stankovic, der ursprünglich in den internationalen Partie für Alexander Walke Platz machen sollte. Doch der Deutsche war einige Zeit verletzt und ist erst seit der Vorwoche wieder im Training.

Um 21 Uhr wird in Belgrad das Hinspiel angepfiffen. Via SN-Liveticker sind Sie über das Spielgeschehen am laufenden.

Liveticker