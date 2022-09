Was erwartet die Salzburger Fußballfans in der Champions-League-Saison 2022? Wie schlägt sich der heimische Meister Red Bull Salzburg gegen AC Mailand und Co.? Fußball-Legende Otto Konrad hat im Gespräch mit SN-Sportchef Richard Oberndorfer die Antworten. Donnerstag, 1. September 2022, 18.00 Uhr