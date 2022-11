Am dritten Tag der Fußball-WM 2022 greift Weltstar Lionel Messi mit Argentinien erstmals ins Geschehen ein. Argentinien trifft am Dienstag im Auftaktspiel der Gruppe C auf den krassen Außenseiter Saudi-Arabien. Verfolgen Sie das Match ab 11 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/AFP/KARIM SAHIB Lionel Messi startet mit Argentinien in seine letzte Fußball-WM.