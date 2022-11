Am Mittwoch startet Mitfavorit Deutschland in das WM-Turnier in Katar. Nach dem schwachen Abschneiden vor vier Jahren in Russland soll DFB-Coach Hansi Flick die Deutschen wieder in die K.-o.-Phase führen. Im Auftaktspiel der Gruppe E wartet Japan als Gegner. Verfolgen Sie das Match ab 14 Uhr hier im Liveticker!

SN/APA/dpa/Jan Woitas Bundestrainer Hansi Flick startet mit Deutschland in das WM-Turnier.