Nach dem verlorenen EM-Finale im Elfmeterschießen gegen Italien greift England nun bei der WM in Katar wieder an und will den ersten Titel seit der Heim-WM 1966 einheimsen. Im Auftaktspiel der Gruppe B am Montag gegen den Iran ist für die "Three Lions" ein Sieg Pflicht. Verfolgen Sie das Match ab 14 Uhr hier im Liveticker!

SN/AP Auch Prinz William (l.) drückt Harry Kane und Co. in Katar die Daumen.