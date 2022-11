WM in Katar live: Sénégal - Niederlande

Nach Verletzungsschock um Sadio Mané trifft der Sénégal in seinem ersten WM-Spiel in Katar am Montag auf den Favoriten aus den Niederlanden. Verfolgen Sie das Spiel in der Gruppe A ab 17 Uhr hier im Liveticker!

SN/IMAGO/ANP Innenverteidiger Virgil van Dijk ist einer der Leistungsträger bei der niederländischen Auswahl.