Für Österreichs Serienmeister steht in der Champions League das Rückspiel beim SSC Napoli an. Nach der 2:3-Niederlage vor zwei Wochen ist es schon so etwas wie das erste "Endspiel" um den möglichen Aufstieg ins Achtelfinale.

SN/APA/KRUGFOTO Dries Mertens war beim 2:3 im Hinspiel Salzburgs Sargnagel.