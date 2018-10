Liveblog - Europa League: Red Bull Salzburg vs Celtic Glasgow

Nach dem Auftaktsieg bei RB Leipzig spielt Red Bull Salzburg am Donnerstag daheim gegen Celtic Glasgow - verfolgen Sie das Match im SN-Liveblog!

Wenn Red Bull Salzburg am Donnerstag in der Europa League (Gruppe B) Celtic Glasgow empfängt, ist einer der traditionsreichsten und bemerkenswertesten Clubs der Insel zu Gast.

Und zwar wieder einmal zu Gast: Denn bereits in der EL-Saison 2014/2015 waren die Schotten Gegner der Salzburger. In Kleßheim gab es am 18. September ein 2:2, auswärts setzte sich Red Bull hingegen am 27. November mit 3:1 durch.

Das Spiel in der Red Bull Arena beginnt um 18.55 Uhr.

Alles rund um das Spiel hier im SN-Liveblog:

