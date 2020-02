Liverpool feiert gegen West Ham 18. Ligasieg in Folge

Liverpool hat seinen Erfolgslauf in der englischen Fußball-Premier-League auch am Montagabend fortgesetzt. Die "Reds" setzten sich in einer spannenden Partie an der Anfield Road gegen West Ham United mit 3:2 durch und gingen zum 18. Mal in Folge als Sieger vom Platz. Im 27. Saisonspiel war es der 26. Erfolg, der Vorsprung des überlegenen Leaders auf Verfolger Manchester City beträgt 22 Punkte.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Die "Reds" hatten gegen West Ham mächtig zu kämpfen