Liverpool besiegt Fulham nach irrem Finish 4:3

Liverpool hat in der englischen Premier League für ein Spektakel gesorgt. Drei Tage nach dem 4:0 in der Europa League gegen den LASK besiegten die Reds in einem höchst spannenden Spiel am Sonntag Fulham mit 4:3 (2:2). Zwei späte Treffer innerhalb von zwei Minuten brachten den siebenten Heim-Erfolg im siebenten Match, Liverpool bleibt zwei Zähler hinter Tabellenführer Arsenal. Manchester City kann sich am Abend noch zwischen die beiden Teams schieben.

Liverpools Siegtorschütze Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold brachte die Gastgeber mit einem perfekten Freistoß aus rund 25 Metern in Führung. Etwas überraschend glich der Club aus West-London durch Harry Wilson zum 1:1 aus (24.). Durch den nächsten fulminanten Distanzschuss von Argentiniens Weltmeister Alexis Mac Allister lag Liverpool wieder vorn (38.). Die Gäste egalisierten durch Kenny Tete erneut (45.+3). Tormann Caoimhin Kelleher, der den angeschlagenen Stammkeeper Alisson vertrat, sah dabei nicht gut aus. Nach einer lange Zeit ruhigeren zweiten Hälfte wurde es in der Schlussphase wild. Fulhams Bobby De Cordova-Reid schockte Liverpool mit einem Kopfballtor zum 2:3 (80.). Wataru Endo (87.) und erneut Arnold nur eine Minute später drehten das Match an der Anfield Road aber noch.