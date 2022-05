Liverpool hat die Schläge von 2018 noch nicht vergessen

Im Finale der Champions League gegen Real wollen die Reds Revanche für die unglückliche Niederlage vor vier Jahren.

Wie 2018 heißt 2022 das Endspiel in der Fußball-Champions-League am Samstag in Paris Liverpool gegen Real Madrid. Vor vier Jahren jubelte Real, danach gewannen nur mehr Trainer aus Deutschland den Pokal mit den hässlichen Henkeln. Jürgen Klopp mit Liverpool, Hansi Flick als Bayern-Coach und Thomas Tuchel mit Chelsea holten die wichtigste Trophäe im europäischen Clubfußball. Das 30. Finale in der Königsklasse könnte den Trend fortsetzen, wenn Klopp mit Liverpool triumphiert.

Brisanz und Spannung sind garantiert. Denn Liverpool hat mit Real Madrid noch eine Rechnung vom Finale 2018, das die Spanier 3:1 gewannen, offen. Madrid profitierte dabei von der verletzungsbedingten Auswechslung des Liverpool-Stürmers Mohamed Salah schon in der 30. Minute nach einer hässlichen Attacke von Real-Raubein Sergio Ramos sowie von zwei Fehlern des Liverpooler Torhüters Loris Karius, denen zwei Tore folgten. Kurz vor dem ersten Gegentor hatte Karius nach einem Ellenbogenschlag von Ramos eine Gehirnerschütterung erlitten, die eine visuelle räumliche Dysfunktion zur Folge hatte. "Nach all dem, was damals passiert ist, ist unsere Motivation sehr hoch", sagte der 29-jährige Salah. "Das war der schlimmste Moment meiner Karriere. Ich war danach wirklich niedergeschlagen."

Während Ramos als Abwehrchef seinen Platz an Österreichs Vorzeigefußballer David Alaba verloren hat, geht Salah auch am Samstag wieder auf Torjagd für die Truppe von Startrainer Jürgen Klopp. Der setzt auch auf seine drei Ex-Salzburger im Kader. Sadio Mané hat seinen Platz wie Naby Keïta in der Startformation sicher. Takumi Minamino steht bereit, sollte es für die Reds nicht nach Wunsch laufen und Kräfte für die Offensive gefragt sein.

Im 30. Finale der Champions League könnte Alaba seinen 30. Titel in acht Bewerben (deutsche Bundesliga, deutscher Pokal, deutscher Superpokal, Champions League, europäischer Supercup, Clubweltmeisterschaft, La Liga in Spanien, Supercopa in Spanien) holen.

Mit entsprechend viel Selbstvertrauen gehen die Königlichen ins Endspiel im Stade de France. "Ich persönlich spüre nur Vorfreude, weil wir uns ausschließlich nur positive Gedanken machen", sagte Real-Lenker Toni Kroos, der den 73,5 Zentimeter hohen und 7,5 Kilogramm schweren Henkelpott bereits ein Mal mit den Bayern und drei Mal mit Real gewann. Alaba, der ihn zwei Mal mit den Münchnern holte und im vergangenen Sommer nach Madrid wechselte, stellte klar: "Wir sind Real Madrid. Mit diesem Selbstbewusstsein fahren wir nach Paris, eben um dort zu gewinnen. Wir sind eine Mannschaft, die immer zurückschlagen kann, die nie aufgibt." Aber ein solches Team ist auch Liverpool. Und Trainer Klopp hat sein Final-Trauma von sechs verlorenen Endspielen in verschiedenen Wettbewerben längst zu den Akten gelegt.



Liverpool FC - Real Madrid (Stade de France, Samstag, 21 Uhr, SR Turpin/F)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keïta - Salah, Mané, Luis Díaz; Ersatz: Kelleher - Gomez, Matip, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain, Jones, Diogo Jota, Firmino, Minamino; fraglich: Thiago (Achillessehnenprobleme); Real Madrid: Courtois - Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos, Modrić - Benzema, Vinicius Júnior; Ersatz: Fuidias - Nacho, Camavinga, Ceballos, Vallejo, Vázquez, Asensio, Rodrygo