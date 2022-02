Liverpool holt mit 2:0 gegen Leicester 3. Ligasieg in Folge

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Coach Jürgen Klopp gewann am Donnerstagabend gegen Leicester City zu Hause mit 2:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Leader Manchester City in der Tabelle auf neun Punkte, wobei die "Reds" eine Partie weniger ausgetragen haben. Der portugiesische Stürmer Diogo Jota avancierte mit einem Doppelpack (34., 87.) zum Matchwinner.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Jota erzielte alle Treffer der "Reds"