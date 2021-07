Liverpool in Salzburg gelandet - Nächstes Topteam im Anflug

Die Stars des englischen Spitzenclubs bezogen am Montag ihr Trainingscamp in Saalfelden. Ende Juli kommt auch noch der aktuelle Europa-League-Sieger Villarreal nach Salzburg.

Pünktlich um 10.45 Uhr landeten die Stars des englischen Topclubs FC Liverpool am Montag auf dem Salzburger Flughafen. Direkt nach der Landung ging es mit dem Mannschaftsbus weiter nach Saalfelden, wo Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané und Co., wie im vergangenen Jahr, im Tophotel Brandlhof untergebracht sind.

Dass Trainer Jürgen Klopp im Trainingslager viel an der körperlichen Fitness arbeiten will, bekamen die Stars sofort zu spüren. Bei der ersten Trainingseinheit kamen Mané und Co. bei sommerlichen ...