Liverpool kam nicht über Remis gegen West Brom hinaus

Liverpool hat in der Premier League überraschend gepatzt. Der englische Fußballmeister kam am Sonntag vor 2.000 Zuschauern an der Anfield Road gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion nur zu einem 1:1 (1:0). Mit 32 Punkten bleiben die Reds Spitzenreiter, drei Zähler vor Everton, das am Samstag in Sheffield 1:0 gewonnen hatte.

SN/APA (AFP)/NICK POTTS Liverpool-Trainer Klopp muss sich mit Remis begnügen