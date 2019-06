Liverpool mit Elfer-Blitzstart zum Champions-League-Sieg

Lange haben die Fans von Liverpool auf den Gewinn eines bedeutenden Titels warten müssen, am Samstag sind sie dafür von ihrer Mannschaft mit der Champions-League-Trophäe belohnt worden. Die favorisierten "Reds" setzten sich am Samstag in Madrid gegen Tottenham 2:0 (1:0) durch. Für Liverpool war es der sechste Titel im einem Landesmeister-Wettbewerb, für Trainer Jürgen Klopp eine Premiere.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Liverpool holte im zweiten Anlauf den Pokal