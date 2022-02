Liverpool nach 2:0 bei Inter am Weg ins CL-Viertelfinale

Liverpool nimmt Kurs auf das Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Nach sechs Siegen in sechs Gruppenspielen gewannen die "Reds" am Mittwoch auch das Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand und holte ein 2:0 (0:0). Die Treffer erzielten Roberto Firmino (75.) und Mohamed Salah (83.), der im San Siro sein 50. CL-Spiel absolvierte. Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp hat nun eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März.

SN/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Traf in seinem 50. CL-Spiel: Mohamed Salah