Liverpool nach 2:0 in Wolverhampton weiter Spitze

Liverpool wird auch nach der 18. Runde der englischen Fußball-Premier-League den ersten Tabellenrang einnehmen. Die Reds gewannen am Freitag in Wolverhampton mit 2:0 und liegen vorerst vier Punkte vor Manchester City, das am Samstag bei Crystal Palace gastiert.

SN/APA (AFP)/GEOFF CADDICK Klein und Groß: Liverpools Torschützen Mohamed Salah, Virgil van Dijk