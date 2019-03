Liverpool nach 2:1-Sieg bei Fulham Premier-League-Leader

Für Liverpool läuft es weiter nach Wunsch. Nach dem Aufstieg über Bayern München ins Champions-League-Viertelfinale übernahmen die "Reds" am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg bei Fulham die Führung in der englischen Fußball-Premier-League. Das Team von Trainer Jürgen Klopp zog um zwei Punkte am bisherigen Leader Manchester City vorbei, der aber ein Spiel weniger ausgetragen hat.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK James Milner (m.) schoss Liverpool per Elfer zum Sieg