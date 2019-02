Liverpool nach 3:0 Spitzenreiter - Arnautovic eingewechselt

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic hat am Samstag in der englischen Premier League sein Comeback nach zehntägiger Verletzungspause gegeben. Österreichs Fußballer des Jahres wurde beim 1:1 von West Ham bei Crystal Palace eingewechselt. Für Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl setzte es einen Rückschlag im Abstiegskampf. Liverpool kletterte mit einem 3:0 gegen Bournemouth vorerst wieder an die Spitze.

