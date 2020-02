Liverpool peilt Liga-Rekord an, ManCity Liga-Cup-Triumph

Der Titelgewinn von Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League ist nur noch eine Frage der Zeit. Am Samstag hat der überlegene Tabellenführer die Möglichkeit, den Vorsprung auf Verfolger Manchester City mit einem Sieg bei Watford bereits auf 25 Zähler auszubauen. Der Verfolger pausiert nämlich am Wochenende in der Liga, da er am Sonntag (17.30 Uhr) im Liga-Cup-Finale um den Titel kämpft.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Liverpools Recken könnten schon bald die Meisterschaft fixieren