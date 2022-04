Liverpool und City liefern vor Liga-Schlager in CL ab

Manchester City und Liverpool haben am Dienstag in der Champions League einmal mehr unter Beweis gestellt, dass beide Teams an der Spitze im weltweiten Clubfußball stehen. Während die Reds nach ihrem 3:1-Erfolg im Viertelfinalhinspiel bei Benfica Lissabon wohl mit der Halbfinalplanung beginnen können, fuhr der Premier-League-Rivale einen verdienten 1:0-Erfolg gegen ein wie üblich unbequemes Atletico Madrid ein. Am Sonntag treffen beide Teams nun im Liga-Schlager aufeinander.

SN/APA/AFP/POOL/MARTIN RICKETT Klopp und Guardiola sehen sich am Sonntag wieder