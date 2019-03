Liverpool verteidigte im Schlager gegen Spurs Tabellenspitze

Liverpool hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft einen wichtigen Last-Minute-Erfolg gefeiert und wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die "Reds" kamen am Sonntag zuhause spät zu einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Ein Eigentor von Tottenhams Toby Alderweireld in der 90. Minute entschied die Partie in Anfield.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Liverpool feierte einen späten 2:1-Sieg gegen Tottenham