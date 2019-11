Liverpool zittert, Napoli streitet

Das Klopp-Team zeigt Respekt, bei Ancelottis Truppe herrscht Chaos.

Der FC Liverpool führt ungeschlagen die Premier League an, liegt auf Platz eins in der Champions-League-Gruppe und kann am Mittwoch gegen SSC Napoli den Aufstieg ins Achtelfinale fixierten - einen Gegner, der seit sechs Bewerbsspielen ohne Sieg ist. Trotzdem herrscht ein gewisses Unbehagen bei den "Reds" vor dem Treffen mit der Ancelotti-Truppe.

Das liegt zum einen am Hinspiel, das Napoli mit 2:0 gewonnen hat. Und vor einem Jahr zitterte sich der spätere Champions-League-Sieger Liverpool just gegen Napoli nur dank eines 1:0-Sieges im letzten Gruppenspiel gegen Napoli ins Achtelfinale. Der Goldtorschütze von damals, Mohamed Salah, konnte zuletzt wegen einer Knöchelverletzung nur eingeschränkt trainieren. "Er ist wieder bei hundert Prozent", bekräftige sein Trainer Jürgen Klopp.

Auch wegen des dichten Programms mit neun Spielen bis Weihnachten inklusive Terminkollisionen wegen der Club-WM will der deutsche Coach den Sack zumachen: "Ich denke nur an das Spiel gegen Napoli", wollte er sich mit der Möglichkeit eines "Endspiels" in zwei Wochen gegen Red Bull Salzburg nicht beschäftigen.

Unterdessen kommt der SSC Napoli nicht zur Ruhe. Weil die Spieler auf eine Dauer-Kasernierung im Trainingslager pfiffen, will ihnen Präsident Aurelio De Laurentiis ein Viertel des Gehalts streichen. Laut "Gazzetta dello Sport" befinden sich etliche Profis deshalb in Verhandlungen mit ihren Anwälten. Außerdem verhängte der Club einen Medienboykott.