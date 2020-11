Liverpools Champions-League-Spiel doch nicht in Dortmund

Das Champions-League-Spiel des englischen Meisters Liverpool beim FC Midtjylland wird nach UEFA-Angaben nun doch in Dänemark und nicht in Dortmund ausgetragen. "Das Spiel findet wie geplant in Herning, Dänemark, statt", teilte ein UEFA-Sprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

SN/APA (Archiv/AFP)/LAURENCE GRIFFI Klopp reist nun doch nach Herning und nicht nach Dortmund