Liverpools Karius erlitt Gehirnerschütterung im CL-Finale

Torhüter Loris Karius vom FC Liverpool hat sich im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das gab das Massachusetts General Hospital in Boston am Montag bekannt. Die Folgen davon seien "wahrscheinlich" unmittelbar eingetreten. Karius hatte in dem Endspiel durch zwei katastrophale Patzer zwei Tore der Spanier ermöglicht.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Karius erlebte ein wahres Albtraum-Finale