Lobeshymnen für Ersatzmann Giroud nach Viererpack

Bei Chelsea ist Olivier Giroud häufig nur noch Ersatz. Doch auf den 34-jährigen Weltmeister ist Verlass. Beim 4:0 in Sevilla erzielte der Franzose in der Champions League am Mittwoch alle vier Tore. "Er ist der ultimative Profi", lobte Trainer Frank Lampard nach dem fixierten Gruppensieg. Mit 34 Jahren und 63 Tagen ist Giroud der älteste Profi, dem in der Champions League ein Hattrick gelang, nachdem er drei der vier Tore in der zweiten Hälfte erzielt hatte.

SN/APA (AFP)/CRISTINA QUICLER Auf Weltmeister Olivier Giroud ist Verlass