Lok Moskau als erste Salzburg-Hürde in der Champions League

Für Red Bull Salzburg folgt am Mittwoch (18.55 Uhr/live Sky) der Startschuss in der Champions-League-Gruppenphase. Nach dem aufsehenerregenden Vorjahresdebüt in der RB-Ära will Österreichs Serien-Meister ähnlich furios in die Königsklasse starten wie 2019, als ein 6:2 gegen Genk als Initialzündung diente. Mit dem russischen Vizemeister Lok Moskau ist der vermeintlich leichteste Gruppen-Gegner erneut zu Beginn zu Gast.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Salzburger hoffen auf einen CL-Auftakt nach Maß