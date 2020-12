Lok Moskau strebt bei Bayern München CL-Überraschung an

Im Kampf um das Überwintern im Fußball-Europacup hofft Lok Moskau auf eine große Überraschung gegen den FC Bayern München. "Wir müssen ein kleines Wunder erreichen", sagte Trainer Marko Nikolic am Dienstag. Lok kämpft am Mittwoch (21.00 Uhr) noch um den Einzug in die Europa League. Dazu muss ein Sieg in München her. Zudem darf Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg nicht gegen Atletico Madrid gewinnen.

SN/APA (AFP)/MAXIM SHEMETOV Moskaus Trainer Nikolic macht Stimmung