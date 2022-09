London calling: Eine besondere Dienstreise für die Bullen

"König Fußball" spielt im Königreich nur eine Nebenrolle: Salzburgs Champions-League-Gastspiel in London steht unter dem Eindruck der verstorbenen Queen.

Dienstag um 11 Uhr machte sich die Mannschaft von Red Bull Salzburg per Charterflieger auf den Weg zu einer besonderen Dienstreise. Am Zielort London trägt die Bevölkerung nach dem Tod von Queen Elizabeth Trauer. Auch das Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr, live auf ServusTV und Sky) gegen Chelsea wird unter dem Eindruck der verstorbenen Königin stehen. Geplant ist eine Schweigeminute, dazu sollen die Spieler einen Trauerflor tragen.

In den Stunden vor dem Anpfiff findet in London ein Leichenzug ...