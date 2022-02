Lothar Matthäus betont vor Hit in der Champions League: "Mir tut Red Bull Salzburg leid"

Ex-Salzburg-Trainer Adi Hütter weiß, wie man Bayern schlägt. Lothar Matthäus tippt auf die Münchner.

Die Bilanz des aktuellen Trainers von Borussia Mönchengladbach, Adi Hütter, in Spielen gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist schlichtweg sensationell. Wenn ein Trainer weiß, wie die Bayern zu ärgern und zu besiegen sind, dann ist es Hütter. Vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Red Bull Salzburg gegen Bayern München am Mittwoch in der Bullen-Arena sprachen die "Salzburger Nachrichten" mit Hütter über seine Erwartungen in der Partie seines Ex-Clubs aus Salzburg gegen einen der Titelfavoriten.

