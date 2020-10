Luis Suárez hat mit Bayern eine Rechnung offen

Vor zwei Monaten ging der Atlético-Stürmerstar noch mit Barcelona gegen die Münchner mit 2:8 unter. Nun gibt es ein Wiedersehen in der Salzburg-Gruppe der Champions League.

Auch wenn sich nur noch die Älteren daran erinnern können, weckt Atlético Madrid stets positive Assoziationen bei den Fans von Bayern München. Der erste Triumph im Meistercup 1974 gelang in einem legendären Finalduell samt Wiederholungsspiel gegen die Madrilenen. Vor der Neuauflage dieses Duells am Mittwoch (21 Uhr, live auf DAZN) in der Salzburg-Gruppe der Champions League geht es aber um frischere Erinnerungen.

Keine zwei Monate sind vergangen, seit David Alaba und Co. zum sechsten Mal den Henkelpott eroberten. Auf dem Weg zum Gewinn der Champions Leagaue 2020 war das Viertelfinale die markanteste Station. Beim 8:2 gegen den FC Barcelona demütigte das Team von Trainer Hansi Flick das Starensemble der Katalanen wie selten zuvor ein Gegner - mit Folgen.

Stürmer Luis Suárez, Schütze des Tors zum zwischenzeitlichen 2:4 im besagten Match, trägt inzwischen das Trikot von Atlético. Und er hat mit den Bayern eine Rechnung offen. Der Mann aus Uruguay sei felsenfest davon überzeugt, dass er heute immer noch bei Barça an der Seite von Kumpel Lionel Messi stürmen würde, wenn es die Abfuhr nicht gegeben hätte, spekuliert das Portal "FC Barcelona Noticias": "Suárez will sich dafür rächen."

Atlético-Stürmer Diego Costa fehlt auch gegen Salzburg

Den tränenreichen Abschied aus Barcelona hat der 33-Jährige überwunden, für seinen neuen Club trifft er wie in besten Zeiten. Drei Tore in vier Ligaspielen stehen schon zu Buche, Atlético als einziges Team der Primera División noch ungeschlagen.

Beim Wiedersehen mit den Bayern wird Suárez auch auf Jerôme Boateng treffen, obwohl der Innenverteidiger eine Daumenverletzung hat. Nationalspieler Joshua Kimmich, der zuletzt wegen der Geburt seines zweiten Kindes gefehlt hatte, ist wieder mit dabei. Lobende Worte fand Bayern-Profi Lucas Hernández für Atlético-Trainer Diego Simeone. "Ich bin ihm sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. Er ist ein großartiger Trainer, der beste der Welt in meinen Augen", sagte Hernandez, der bis 2019 bei Atlético spielte.

Simeone plagen vor dem Match vor leeren Rängen in der Allianz Arena Personalsorgen. Stürmer Diego Costa dürfte ausfallen, nachdem er sich beim 2:0- bei Celta Vigo eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat. Die Zwangspause soll drei Wochen dauern, er würde den "Colchoneros" somit auch gegen Red Bull Salzburg nächsten Dienstag fehlen.