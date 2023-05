Lustenaus Hugonet wechselt in zweite deutsche Liga

Austria Lustenaus Jean Hugonet wird die Vorarlberger im Sommer ablösefrei in Richtung 2. deutsche Liga verlassen. Der 23-jährige Abwehrspieler spielt künftig für den 1. FC Magdeburg, wie dieser am Dienstag bekannt gab. Hugonets Vertrag bei Lustenau läuft mit Saisonende aus. Der Franzose ist Stammkraft bei der Austria, mit der er im Vorjahr den Sprung in die Bundesliga schaffte und dort auch in dieser Saison gute Figur machte.

BILD: SN/APA/CARSTEN HARZ/CARSTEN HARZ Hugonet verteidigt künftig in Deutschland