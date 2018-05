Lyon beschwerte sich nach EL-Finale über Marseille-Fans

Der französische Spitzenclub Olympique Lyon hat zwei Tage nach dem Fußball-Europa-League-Finale in seinem Stadion offizielle Beschwerden gegen Fans von Olympique Marseille eingereicht. Im Rahmen der 0:3-Niederlage Marseilles am Mittwoch im Groupama Stadion gegen Atletico Madrid hätten "OM"-Anhänger unter anderem Türen, Sitze, Drehkreuze oder Beleuchtung beschädigt, teilte Olympique am Freitag mit.

SN/APA (AFP)/BERTRAND LANGLOIS Die Meute aus Marseille verhielt sich ungebührend, so die Kritik