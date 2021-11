Lyon - Marseille nach Flaschenwurf auf Payet abgebrochen

Das Schlagerspiel der 14. Runde in der französischen Fußball-Meisterschaft zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille hat am Sonntagabend nur fünf Minuten gedauert. Marseille-Spieler Dimitri Payet wurde zu Beginn vor der Ausführung eines Corners von einer Wasserflasche, die von der Tribüne geworfen wurde, am Kopf getroffen. Der Schiedsrichter schickte danach die beiden Teams in die Kabine, eine mögliche Fortsetzung scheiterte schließlich an der Weigerung von Marseille.

SN/APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES Marseille-Star Payet in Lyon von Flasche getroffen