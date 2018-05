Lyon und Wolfsburg in Frauen-Champions-League um Triple

Zum dritten Mal stehen sich die Frauen von Olympique Lyon und VfL Wolfsburg im Finale der Champions League gegenüber. Vor dem Spiel am Donnerstag (18.00 Uhr) in Kiew haben beiden Vereine noch die Chance, das Triple aus Meisterschaft, Cup und der Fußball-Königsklasse zu erreichen. Wolfsberg hat die zwei nationalen Titel bereits gewonnen, Lyon bestreitet nächste Woche noch das Cup-Finale gegen PSG.

Von den drei Finalduellen hat Wolfsburg 2013 und 2014 gewonnen, 2016 gelang Lyon in dramatischer Manier im Elfmeterschießen die Revanche. Insgesamt haben die Französinnen mit vier Titeln die Nase vorne, sie sind gemeinsam mit FSV Frankfurt Rekordsieger. Die Wolfsburgerinnen streben heuer ihren dritten Erfolg an.

Ab der nächsten Saison veranstaltet die UEFA die Champions-League-Finali von Frauen und Männern an verschiedenen Schauplätzen. Die Frauen sind 2019 in Budapest zu Gast, die Männer bestreiten ihr Finale in Madrid. Für das Frauen-Endspiel 2020 hat sich auch der Österreichische Fußballbund (ÖFB) beworben, die Entscheidung soll am Donnerstag fallen.

(Apa/Ag.)