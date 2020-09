Maccabi Tel Aviv - auch Offensivspieler Ben Haim lieferte positiven Corona-Test ab

Maccabi Tel Aviv muss im Play-off-Rückspiel zur Fußball-Champions-League am Mittwoch in Wals-Siezenheim gegen Red Bull Salzburg auch auf Tal Ben Haim verzichten. Der 31-jährige Offensivspieler wurde laut Informationen des israelischen Internet-Portals "sportrabbi.com" bei den am Tag vor dem Abflug nach Österreich durchgeführten verpflichtenden Tests positiv auf das Coronavirus getestet. Ben Haim hatte bei der 1:2-Heimniederlage vergangene Woche ab der 61. Minute gespielt.

SN/APA (AFP)/JACK GUEZ Weiterer Corona-Fall bei Tel Aviv