Macron verteidigt Katar-Besuch - "Sport nicht politisieren"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich gegen Kritik an seinem möglichen Besuch der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verteidigt, wenn die französische Mannschaft ins Halbfinale oder Endspiel gelangt. "Ich glaube, man muss den Sport nicht politisieren", sagte Macron am Donnerstag während einer Asienreise in Bangkok.

