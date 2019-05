Madrid rüstet sich für Champions-League-Finale

Die Behörden in Madrid wollen das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham Hotspur am Samstag (21.00 Uhr) mit einem massiven Sicherheitsaufgebot schützen. Insgesamt seien rund 4.700 Sicherheitskräfte bei dem Fußball-Mega-Event im Stadion Wanda Metropolitano im Einsatz, teilte die Stadtregierung am Dienstag nach einem Treffen mit den beteiligten Behörden mit.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Das Stadion Wanda Metropolitano in Madrid