Magisches Dreieck von Red Bull Salzburg fordert Liverpools 240-Millionen-Euro-Abwehr

Der FC Liverpool probt gegen die Bullen den Ernstfall. Das Offensivtrio der Salzburger steht vor einer Monsteraufgabe.

Für Fußballmeister Red Bull Salzburg bleibt zum Saisonstart 2022/23 keine Zeit zum Durchatmen. Fünf Tage nach dem Eröffnungsspiel in der Bundesliga gegen Austria Wien und drei Tage vor der Partie am Samstag bei Vizemeister Sturm Graz absolvieren die Bullen am Mittwoch den Testspielkracher gegen den englischen Vizemeister Liverpool. Dabei bekommen die 29.520 Zuschauer in der ausverkauften Red-Bull-Arena schon einen Vorgeschmack auf die bevorstehenden Gruppenspiele in der Champions League. Ein möglicher Gegner könnte da auch Liverpool sein. Die Engländer proben in ...