Mailänder Clubs stürzen Napoli von Serie-A-Spitze

Die beiden Mailänder Fußballclubs haben ihre jeweiligen Erfolgsläufe in der Serie A fortgesetzt, SSC Napoli verlor hingegen und büßte auch die Tabellenführung ein. AC Milan gewann zunächst das Heimspiel gegen Salernitana mit 2:0 und setzte sich damit an die Spitze der italienischen Liga. Stadtrivale Inter Mailand zog knapp drei Stunden später mit einem 3:0-Erfolg bei der AS Roma nach. Napoli unterlag am Abend gegen Atalanta Bergamo mit 2:3 und ist nur noch Dritter.

SN/APA/AFP/VINCENZO PINTO Die Schwarz-Blauen hatte gegen AS Roma alles im Griff