Manchester City baut Ligaführung mit 1:0 bei Brentford aus

Manchester City hat die Tabellenführung in der englischen Fußball-Premier-League ausgebaut. Die "Citizens" setzten sich am Mittwochabend bei Brentford mit 1:0 durch und liegen nach 20 Spielen bereits acht Punkte vor Chelsea voran. Der Verfolger kam zu Hause gegen Brighton and Hove Albion über ein 1:1 nicht hinaus. Der Dritte Liverpool hatte am Dienstag beim 0:1 bei Leicester City eine Niederlage kassiert und hat neun Punkte Rückstand, aber eine Partie weniger ausgetragen.

SN/APA/AFP/ANTHONY DEVLIN Phil Foden avancierte zum Matchwinner