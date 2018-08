Der englische Fußballmeister Manchester City hat in der dritten Runde der Premier League bei Aufsteiger Wolverhampton Wanderers nur ein 1:1 erreicht. Der Außenseiter ging durch Willy Boly (57.) in Führung, Aymeric Laporte erzielte in der 69. Minute per Kopf den Ausgleich. In der ersten Hälfte war ein Tor für die Gastgeber wegen Abseits nicht gegeben worden, City traf dreimal die Stange.

