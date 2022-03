Manchester City klarer 4:1-Sieger im Derby gegen United

Manchester City hat sich im englischen Titelkampf vom Stadtrivalen nicht bremsen lassen. 4:1 siegten die "Citiziens" am Sonntag im Derby gegen Manchester United. Der überragende Kevin De Bruyne (5., 28.) und Riyad Mahrez (68., 90.) jeweils per Doppelschlag sorgten für den verdienten Heimsieg für das Team von Trainer Pep Guardiola. Bei den Gästen fehlte der angeschlagene Cristiano Ronaldo. City liegt in der Tabelle an der Spitze nun wieder sechs Punkte vor Liverpool.

