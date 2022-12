Manchester City nur 1:1 gegen Everton - Haaland trifft

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat im Kampf um die erfolgreiche Titelverteidigung einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kam gegen Everton am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Zwar brachte Torjäger Erling Haaland die Citizens in der 24. Spielminute in Führung, doch den Gästen gelang durch Demarai Gray (64.) noch der Ausgleich.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Haaland bei Remis mit einem Treffer