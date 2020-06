Manchester-City-Spieler Garcia aus Spital entlassen

Eric Garcia vom englischen Fußballmeister Manchester City ist nach seinem schweren Zusammenstoß mit Teamkollege Ederson aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde in den kommenden Tagen noch einmal untersucht, bevor er wieder ins Training und zum Wettkampf zurückkehrt, teilte der Verein am Donnerstag via Twitter mit.

SN/APA (AFP)/PETER POWELL Gehirnerschütterungen sind eine ernste Sache