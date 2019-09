Manchester United hat im sechsten Saisonspiel der englischen Fußball-Premier-League die zweite Niederlage kassiert. Die "Red Devils" unterlagen am Sonntag in London bei Marko Arnautovic' Ex-Club West Ham mit 0:2. Andrij Jarmolenko (44.) kurz vor der Pause und Aaron Cresswell (84.) in der Schlussphase sorgten für die Entscheidung. West Ham verbesserte sich auf Rang vier, ManUnited ist Siebenter.

SN/APA (AFP)/IAN KINGTON "Hammers" durften einen Heimsieg bejubeln