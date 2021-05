Manchester United verhindert vorzeitige Krönung von City

Manchester United hat die Krönung von Stadtrivale City in der englischen Fußball-Premier-League zumindest verzögert. Am Sonntag verwandelten die "Red Devils" dank Treffern von Bruno Fernandes (52./Elfer), Mason Greenwood (56.) und Edinson Cavani (87.) einen 0:1-Rückstand bei Aston Villa noch in einen 3:1-Sieg und verkürzte den Rückstand auf die "Citizens" drei Runden vor Schluss auf zehn Punkte. United hat ein Spiel weniger absolviert und daher noch vier Runden.

SN/APA (AFP)/NICK POTTS Bruno Fernandes brachte United zurück ins Spiel