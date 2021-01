Manchester wie unter Ferguson: United als Leader zu "Reds"

Manchester United steht in der Premier League wieder ganz vorne. Die "Red Devils" eroberten mit einem 1:0-Sieg im Nachtragsspiel bei Burnley am Dienstagabend die alleinige Tabellenführung. Zuletzt stand United 2012 noch unter Sir Alex Ferguson nach 17 Runden auf Platz eins. Damals holte der Club den Titel. Am Sonntag wartet auf die Mannschaft des nunmehrigen Trainers Ole Gunnar Solskjaer der wahre Test: In Anfield geht es gegen den ersten Verfolger und Meister Liverpool.

SN/APA (AFP)/CLIVE BRUNSKILL Pogba traf in Burnley entscheidend